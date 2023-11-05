В воскресенье в Молдове пройдут всеобщие выборы в местные органы власти: предстоит избрать 898 мэров и 11 тыс. 058 советников местных советов, в том числе 9 тыс. 972 сельских (общинных), городских и 1 тыс. 086 районных и муниципальных советников.

Для проведения выборов открылись все 1 тыс. 958 участков для голосования. Они будут работать с 07:00 до 21:00 (местное время). Больше всего участков открыто в Кишиневе и его пригородах — 305.

В Государственном реестре избирателей зарегистрировано 3 млн 300 тыс. 805 человек, что на 17 тыс. 517 тыс. больше, чем в начале 2023 г.