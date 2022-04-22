Новая трансграничная операция турецкой армии на севере Ирака будет продолжена до устранения исходящей из региона террористической угрозы, сообщил в пятницу глава Минобороны Турции Хулуси Акар.

Наземно-воздушная операция в Северном Ираке, где расположены основные лагеря запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), была начата в ночь на понедельник. Минобороны Турции ранее сообщало о ликвидации 30 сепаратистов.

«Операция направлена на ликвидацию террористической угрозы в ее источнике, наша основная цель — нейтрализация всех террористов до последнего и избавление нашей страны от этой террористической напасти», — сказал Акар в интервью телеканалу Habertürk. Он добавил, что Турция не претендует на чужие территории и проявляет уважение территориальной целостности, независимости и целостности Ирака.

По словам главы Минобороны Турции, первая фаза операции проведена успешно. «Мы достигли поставленных целей, операция будет продолжена», — отметил Акар.