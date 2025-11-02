Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран продолжит обогащение урана и развитие ракетной программы, несмотря на международное давление. «Мы не будем вести переговоры по нашей ракетной программе, и ни один здравомыслящий человек не согласится на её разоружение. Мы не можем остановить обогащение урана, и то, чего не удалось достичь военным путём, не может быть достигнуто политическим», — подчеркнул Аракчи в интервью Mehr.

Вместе с тем министр иностранных дел отметил возможность обсуждения ракетной программы с Вашингтоном. «Мы готовы к переговорам, чтобы снять опасения по поводу нашей ядерной программы. Мы не стремимся к прямым переговорам с США и можем достичь соглашения путём непрямых контактов», — пояснил он. Аракчи также рассказал, что после ударов Израиля и США ядерные материалы «остаются на под завалами разбомбленных объектов и не были перевезены в другие места».

С 13 по 24 июня между Ираном и Израилем прошла 12-дневная война, в ходе которой израильская авиация нанесла удары по ключевым ядерным объектам Тегерана. 22 июня к операции присоединились США, атаковав три важнейших ядерных центра в Фордо, Натанзе и Исфахане. По данным Вашингтона, эти удары нанесли существенный ущерб иранской ядерной программе. После боевых действий представитель Совета по определению политической целесообразности Ирана Сейед Мохаммад Садр заявил, что Россия предоставила Израилю данные о расположении иранских ПВО, назвав стратегический союз с Москвой «бесполезным».

В 2006 году Совбез ООН впервые ввёл ограничения против Ирана, затем санкции несколько раз ужесточались. В 2015 году Тегеран согласился ограничить обогащение урана, отказаться от разработки ядерного оружия и допустить инспекторов МАГАТЭ, получив взамен снятие ограничительных мер. Однако в августе 2025 года Великобритания, Германия и Франция инициировали восстановление санкций, обвиняя Иран в систематическом нарушении обязательств по сделке, подтверждённом более чем 60 докладами МАГАТЭ за шесть лет.

12 октября Аракчи сообщил, что Иран приостановил взаимодействие с МАГАТЭ в рамках Каирского соглашения от 9 сентября 2025 года, объяснив это решение восстановлением санкций ООН 28 сентября. В то же время, по его словам, Тегеран может вернуться к исполнению соглашения, если будут предложены «справедливые условия, гарантирующие права иранского народа», и если роль МАГАТЭ будет чётко определена.