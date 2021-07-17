Глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC, ведомство Минздрава США) Рошель Валенски заявила о вероятности «пандемии непривитых», которая может разразиться в стране. Ее слова передает Financial Times.

«Это превращается в пандемию непривитых. Мы видим вспышки заболеваемости в тех частях страны, где низкий уровень вакцинации», — предупредила Валенски. По ее данным, за последнюю неделю число новых случаев заражения коронавирусом в стране подскочило на 70 процентов, отмечает РБК.

Отмечается, что самый низкий уровень вакцинации в стране зафиксирован в штате Миссисипи. Полностью привились там всего 33,5 процента жителей. При этом 94 процента от заразившихся на этой неделе были те, кто не вакцинировался, рассказал глава департамента здравоохранения штата Томас Доббс.

В июне координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джеффри Зинтс cообщил, что в США 70 процентов взрослого населения в возрасте от 30 лет вакцинировали от коронавируса как минимум одной дозой. По его словам, на тот момент в США были полностью привиты уже более 150 миллионов человек, а 177 миллионов жителей сделали одну прививку (lenta. ru)