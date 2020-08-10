В Минске погиб протестующий

Один из участников протестных акций в Минске погиб, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой.

По данным МВД, протестующий пытался бросить неизвестное взрывное устройство в бойцов спецназа во время противостояния на проспекте Притыцкого, однако устройство взорвалось в руке демонстранта. Он скончался от полученных травм.

В то же время издание NEXTA в своем Telegram-канале сообщает о том, что милиция сложила щиты и покинула здание администрации в городе Светлогорске в Гомельской области после длительных протестов жителей города.

Как отмечают очевидцы, демонстранты встретили решение силовиков аплодисментами. Протестующие все еще не расходятся, однако и не пытаются проникнуть в здание администрации.

 

| 2020-08-11T01:24:52+04:00 11 августа 2020, 01:45|12345 (Пока оценок нет)
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