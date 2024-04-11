12 апреля в Минске состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел Содружества независимых государств (СНГ).

Как сообщает # со ссылкой на Исполнительный комитет СНГ, главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате Содружества.

Участники заседания также примут решения о проекте Конвенции о правовом статусе делегаций, направляемых в государства – участники СНГ, об объявлении Спортивных столиц СНГ в 2025 и 2026 годах, придании статуса базовых организаций стран Содружества в области исследования проблем обеспечения военной безопасности, в области университетского спорта и в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для судебных систем.

На встрече будут подведены итоги выполнения Плана многоуровневых межмидовских консультаций в рамках Содружества и Программы действий по активизации партнерства между внешнеполитическими ведомствами стран СНГ в 2023 году.

Кроме того, на заседании планируется принять ряд совместных заявлений.

Азербайджан на заседании представит глава МИД Джейхун Байрамов.