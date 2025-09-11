«Вместе с белорусскими оппозиционерами границу Литвы пересекают или пересекли граждане Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции, содержавшиеся в белорусских тюрьмах», — сообщил Науседа. По его словам, среди освобожденных есть шесть граждан Литвы, фамилии пяти из которых он не может раскрыть.

Как сообщила агентству ТАСС пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, белорусский лидер помиловал 52 заключенных, все помилованные покинули территорию Беларуси.

21 июня Лукашенко встретился со спецпосланником президента США по Украине Келлогом. После тех переговоров стало известно, что 14 осужденных были помилованы Лукашенко по просьбе президента США Дональда Трампа.

Среди них был политзаключенный Сергей Тихановский. Он прибыл в Литву, где его ждала жена — лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. (bbc.com)