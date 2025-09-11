В Минск приехал представитель президента США Джон Коул: он провел переговоры с Александром Лукашенко и объявил о решении Белого дома снять санкции с авиакомпании «Белавиа». Одновременно в Литве заявили об освобождении из белорусских колоний более 50 заключенных. Летом политзаключенных, в том числе Сергея Тихановского, освобождали после визита спецпредставителя Дональда Трампа Кита Келлога.
«Слушая недавно Трампа, я так понял, с вашей подачи, скорее всего, его очень волнуют вопросы, как он сказал, заложников или как там… Политзаключенных и еще чего-то, — сказал Лукашенко на переговорах с американским представителем в Минске. — Я не против. Давайте обсудим и эту тему так глобально».
«Если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку. Как любит господин Трамп, большую сделку. Он это так называет. Поэтому откровенно говорю, что мы здесь ничего не прячем. Давайте и этот вопрос обсудим, хоть он для меня абсолютно не главный. Да и для вас, наверное, тоже. Хватает в мире проблем».
Одновременно в Вильнюсе президент Литвы Гитанас Науседа объявил об освобождении из белорусских тюрем 52 политзаключенных, среди которых — деятели оппозиции, журналисты, участники протестов и иностранные граждане.
«Вместе с белорусскими оппозиционерами границу Литвы пересекают или пересекли граждане Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции, содержавшиеся в белорусских тюрьмах», — сообщил Науседа. По его словам, среди освобожденных есть шесть граждан Литвы, фамилии пяти из которых он не может раскрыть.
Как сообщила агентству ТАСС пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, белорусский лидер помиловал 52 заключенных, все помилованные покинули территорию Беларуси.
21 июня Лукашенко встретился со спецпосланником президента США по Украине Келлогом. После тех переговоров стало известно, что 14 осужденных были помилованы Лукашенко по просьбе президента США Дональда Трампа.
Среди них был политзаключенный Сергей Тихановский. Он прибыл в Литву, где его ждала жена — лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. (bbc.com)