Представители проживающих в Карабахе армян прибыли в город Евлах.
Как сообщает АПА, на переговорах будут обсуждаться вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян.
Переговоры ведет ответственный за контакты с армянами, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана, депутат Рамин Мамедов.
Рамин Мамедов был назначен Президентом Ильхамом Алиевым в марте этого года ответственным за контакты с армянами, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана. До этого он провел в Ходжалы одну встречу с представителями армянских жителей.