Представители проживающих в Карабахе армян прибыли в город Евлах.

Как сообщает АПА, на переговорах будут обсуждаться вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян.

Переговоры ведет ответственный за контакты с армянами, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана, депутат Рамин Мамедов.

Рамин Мамедов был назначен Президентом Ильхамом Алиевым в марте этого года ответственным за контакты с армянами, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана. До этого он провел в Ходжалы одну встречу с представителями армянских жителей.