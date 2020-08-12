В Минске ОМОН открыл огонь по людям на балконах

«На проспекте Дзержинского, возле станции метро «Грушевка», к собравшимся из автозаков выбежали омоновцы. Протестующие бросились убегать. Люди с общих балконов рядом стоящих высоток кричали им, куда спрятаться, в ответ по «координаторам» несколько раз выстрелили из помповых ружей», — пишет агентство.

Массовые протесты начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых Александр Лукашенко по данным ЦИК якобы набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он якобы пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.