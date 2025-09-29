Страшный теракт произошёл в маленьком городе Гранд-Бланк к северу от Детройта, штат Мичиган.

Около 10:45 по местному времени неизвестный мужчина врезался на автомобиле в церковь, а затем открыл стрельбу по людям, которые пришли на богослужение. По данным полиции, шесть-восемь человек получили ранения. Очевидица рассказала, что была ранена в спину маленькая девочка, передает bild.de.

Житель по имени Тони Дек находился в своём саду, когда услышал сирены, пишет Detroit Free Press: «Я подъехал туда раньше полиции и скорой помощи, вышел из машины и побежал посмотреть, могу ли я помочь. Там стоял серебристый Chevy Silverado, врезавшийся в боковую стену церкви — даже не через двери. […] Насколько я видел, как минимум четыре жёлтых полотнища накрывали тела погибших».

Церковь охватил пожар, и обрушилась крыша. Устроил ли пожар злоумышленник, пока неясно. Как бы то ни было, полиция сообщила, что нападавший нейтрализован.