В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом

Вечером во вторник большая группа сторонников белорусской оппозиции собралась около станции метро «Михалово» в Минске. Прибывший на место ОМОН начал разгонять собравшихся, по проспекту Дзержинского они отступили в соседний парк имени Павлова. Там к ним присоединились свежие силы, они вступили в противоборство с силовиками. Идут задержания.

Вечером 9 августа в ряде городов Беларуси начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В понедельник в МВД республики сообщили, что один из протестующих погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Во вторник протестные акции в Белоруссии продолжаются.