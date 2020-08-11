В Минске начались столкновения протестующих с ОМОНом

ОМОН вступил в столкновения с протестующими в минском парке имени Михаила Павлова, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером во вторник большая группа сторонников белорусской оппозиции собралась около станции метро «Михалово» в Минске. Прибывший на место ОМОН начал разгонять собравшихся, по проспекту Дзержинского они отступили в соседний парк имени Павлова. Там к ним присоединились свежие силы, они вступили в противоборство с силовиками. Идут задержания.
Вечером 9 августа в ряде городов Беларуси начались массовые несанкционированные акции протеста, которые продолжились и в понедельник вечером. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты, а также вытеснила протестующих из центра города. В понедельник в МВД республики сообщили, что один из протестующих погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей. Во вторник протестные акции в Белоруссии продолжаются.
| 2020-08-11T23:16:01+04:00 11 августа 2020, 23:31|12345 (Пока оценок нет)
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