12-14 сентября 2022 года 282 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики были ранены и получили травмы различной степени тяжести при предотвращении широкомасштабной диверсии вооруженных сил Армении.

Как сообщили # в Министерстве обороны, из 282 раненых военнослужащих в ряды армии после оказания первой медицинской помощи вернулись 43 человека, 115 человек находятся в удовлетворительном состоянии, состояние 103 человек оценивается как средней степени тяжести, а 21 человек — как тяжелое.

В результате провокации ВС Армении со стороны Азербайджана пострадали также 2 мирных жителя. Один из пострадавших мирных жителей после оказания первой помощи был выписан домой, а состояние другого оценивается как средней степени тяжести.

Отметим, что раненых военнослужащих обслуживает самый профессиональный военно-медицинский персонал и другой медперсонал.