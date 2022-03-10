Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил о невозможности ядерной войны. Соответствующее заявление он сделал во время дискуссии на площадке международного клуба «Валдай», передает ТАСС.

«Такая война невозможна. Я думаю, многие специалисты, эксперты понимают, какие могут быть последствия ядерной войны», — сказал дипломат.

Он также отметил, что ядерной войны «не может быть по определению», поскольку она будет означать «конец цивилизации». По словам представителя внешнеполитического ведомства, «ее нельзя допустить ни в коем случае».

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя высказывание президента США Джо Байдена об альтернативах антироссийских санкциям, заявил, что Третья мировая война может быть только ядерной.

До этого американский лидер назвал «третью мировую войну» альтернативой санкциям против России.