В феврале планируется провести экспертные консультации России, Сирии и Турции в продолжение переговоров по линии министерств обороны трех стран, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов.

Он отметил, что после встречи глав оборонных ведомств 28 декабря 2022 года стороны договорились в феврале провести экспертную консультацию. Богданов подтвердил, что встреча состоится в этом формате.

Ранее официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил, что встреча глав МИД Турции и Сирии может состояться в ближайшее время, но ее дата пока не определена.

В декабре в России состоялись переговоры министров обороны Турции и Сирии, впервые за последние 11 лет.