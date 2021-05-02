В МИД КНДР заявили, что США пожалеют из-за критики страны

«МИД КНДР резко осуждает и рассматривает эту провокацию США как открытое нарушение нашего государственного суверенитета и сконцентрированное проявление враждебной политики против КНДР, направленной на очернение нашего государства. <…> США, которые прибегают к небывалой в истории злобной враждебной политике и принуждают наш народ к неисчислимым бедствиям и страданиям, не имеют права рассуждать о правах человека», — приводятся в сообщении слова неназванного представителя МИД КНДР.