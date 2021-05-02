В МИД КНДР заявили, что США пожалеют из-за критики страны

МИД КНДР заявил, что Вашингтон пожалеет из-за критики противоэпидемических мер Пхеньяна. Об этом говорится в публикации Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).
Отмечается, что 28 апреля представитель Госдепа США заявил о нарушении прав человека в Северной Корее из-за профилактических мер.
«МИД КНДР резко осуждает и рассматривает эту провокацию США как открытое нарушение нашего государственного суверенитета и сконцентрированное проявление враждебной политики против КНДР, направленной на очернение нашего государства. <…> США, которые прибегают к небывалой в истории злобной враждебной политике и принуждают наш народ к неисчислимым бедствиям и страданиям, не имеют права рассуждать о правах человека», — приводятся в сообщении слова неназванного представителя МИД КНДР.
По его словам, Пхеньян «самым жестоким образом» ответить на эти «нападки».(РИА Новости)