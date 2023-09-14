Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его судебное преследование было инициировано президентом США Джо Байденом и дает президенту РФ Владимиру Путину повод для критики американской демократии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию Трампа в социальной сети Truth Social (доступна только с американским IP).

По словам Трампа, его преследование бросает тень на «Америку и все хорошее, что она когда-то отстаивала», поскольку «жуликоватый» Байден допускает противозаконные акции «в стиле банановой республики».

До этого в выступлении на Восточном экономическом форуме Путин заявил, что дело в отношении Трампа стало свидетельством «гнилости американской политической системы, которая не может претендовать на то, чтобы учить других демократии».

4 апреля суд в Нью-Йорке предъявил бывшему президенту США Дональду Трампу обвинения по 34 пунктам, арестовал его, но в тот же день снял арест. Политик в ходе судебного заседания отверг все выдвинутые против него обвинения по делу о выплатах порноактрисе Сторми Дэниелс, финансовые документы о которых он якобы подделал.

Повторно Трамп был арестован 24 августа.