В Мариуполе российские захватчики начали сносить дома без разбора завалов.

Об этом сообщил советник городского головы Петр Андрющенко.

«Вчера после обнародования данных о телах погибших под завалами, оккупанты приступили к прямому сносу домов без разбора завалов», — сообщил он.

По его словам, россияне уничтожают улики, не тратя время на поиск погибших в разбитых домах.

«Данные о новых телах погибших невозможно получить в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку Левобережного района. Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне», — рассказал Андрющенко (unian.net).