Минздрав Дагестана сообщил, что во время беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали больше 20 человек, 10 из них получили серьезные травмы, в том числе двое находятся в крайне тяжелом состоянии. Пострадали не менее 9 сотрудников полиции, двое из них находятся в больнице.

Как передает #, полиция установила 150 «активных участников беспорядков» в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны, сообщили в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о возбуждении уголовных дел по «ряду фактов, которые стали прецедентом вчерашних событий». Он также пообещал, что «прощения не будет никому». При этом чиновник утверждает, что причиной протестов стали «попытки дестабилизировать ситуацию из-за рубежа, в том числе проукраинскими телеграм-каналами».

Росавиация сократила срок приостановки работы аэропорта он будет открыт в ночь на 31 октября. Изначально предполагалось, что аэропорт будет закрыт до 6 ноября.

От нескольких сот до тысячи человек вечером в воскресенье захватили аэропорт Махачкалы, придя туда с антисемитской акцией протеста перед прилётом рейса из Тель-Авива. Собравшиеся протестовали против Израиля и требовали изгнать евреев из региона.

Собравшаяся толпа ворвалась в здание аэропорта и проникла на лётное поле в поисках пассажиров из Израиля. Ранее в местных пабликах жителей призывали встречать рейсы из Тель-Авива, чтобы не допустить их пассажиров в город.

Участники антисемитской акции сначала находились за пределами аэропорта, они проверяли выезжающие машины и паспорта находящихся в них людей. Они снесли ограждение и прорвались на территорию аэропорта, заходя в каждое помещение, выкрикивая антисемитские лозунги.

Полицейские сначала не принимали мер, они лишь пытались успокоить толпу, заявляя, что они «понимают» состояние людей и собравшиеся «не чужие» для них. После того как люди прорвались на летное поле, в аэропорт зашли бойцы Росгвардии. Следственный комитет по Дагестану возбудил уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков.

Антисемитские акции прошли на выходных в других городах Северного Кавказа. 28 октября в Черкесске — столице Карачаево-Черкесской республики — прошёл митинг с требованием не пускать в республику жителей Израиля. Больше 30 человек задержаны. В ночь на 29 октября жители Дербента в Дагестане протестовали против выдуманного заселения беженцев из Израиля в местные отели. В Нальчике неизвестные подожгли автомобильные покрышки на стройке еврейского культурного центра.

Представители властей обвиняют в организации беспорядков иностранные силы и «врагов России». Муфтии Северного Кавказа высказались против антисемитских акций, заявив, что их разжигают провокаторы.