Сегодняшние события в Махачкале это часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Ужасные видео из Махачкалы, Россия, где разъяренная толпа ворвалась в аэропорт, ища граждан Израиля, прилетевших рейсом из Тель-Авива. Это не единичный случай в Махачкале, а скорее часть распространенной в России культуры ненависти к другим народам, которая пропагандируется государственным телевидением, экспертами и властью», – сказал президент.

Он напомнил, что министр иностранных дел России за последний год сделал ряд антисемитских высказываний, кроме этого антисемитские оскорбления использовал и российский диктатор Владимир Путин.

«Для российских пропагандистских говорящих голов на официальном телевидении риторика ненависти является рутиной. Даже последняя эскалация на Ближнем Востоке вызвала антисемитские заявления со стороны российских идеологов. Российский антисемитизм и ненависть к другим народам являются системными и глубоко укоренившимися. Ненависть – это то, что побуждает к агрессии и террору. Мы все должны работать вместе, чтобы противостоять ненависти», – подчеркнул он. (УНИАН)