Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что доложил президенту России Владимиру Путину о наказании для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, он не призывает к наказанию без суда и следствия. Меликов подчеркнул, что разделяет мнение Путина о том, что необходимо объективно разобраться и наказать зачинщиков беспорядков.

«Будут привлечены к ответственности те, кто попадает под соответствующие статьи или уголовного, или административного правонарушения. И Владимиру Владимировичу я об этом сказал», — пояснил Меликов.

Он сделал акцент на том, что виновные не должны уйти от ответственности, а невиновные не должны ей подвергнуться.