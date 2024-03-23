Директор ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании всех четырех подозреваемых в теракте в «Крокусе». Об этом сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

Всего после теракта были задержаны 11 человек. В ФСБ заявили о продолжении работы по выявлению пособнической базы террористов.

До этого была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».

Сообщается, что автомобиль «Рено Симбол» с вооруженными террористами прибыл ко входу центра в 19:55. Сразу после этого террористы выбежали из авто и расстреляли охрану и стоящих у входа людей. Уже в 20:03 они дошли до зрительного зала и стали поджигать кресла, используя емкости с бензином. Через десять минут террористы покинули здание, выехав с парковки центра.

Вечером 22 марта московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.