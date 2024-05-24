Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокус сити холле».

Как передает ТАСС, об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

«Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины», — заявил глава ФСБ.

«Хочу заверить, что все обстоятельства преступления будут установлены и каждый причастный к нему не избежит наказания», — подчеркнул он.