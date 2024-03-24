Вице-президент США Камала Харрис заявила, что Америка в курсе, кто по всем признакам причастен к теракту в «Крокус Сити Холл». И это не Украина, как пытается убедить Россию ее правитель Путин.

Об этом политик заявила в интервью ABC News, прокомментировав журналистам безосновательные обвинения Путина относительно связей террористов с Киевом. «Нет», — сказала вице-президент на предположение, что это сделала Украина.

Она признала то, что событие в «Крокусе» — большая трагедия, унесшая жизни многих людей. «Мы все должны выразить наши соболезнования семьям погибших», — сказала она.

В то же время Харрис акцентировала, что против Украины у Путина нет никаких доказательств, тогда как у США есть основания говорить, что стрельбу в Подмосковье устроил ИГИЛ.

«Нет, нет никаких доказательств (против Украины), и на самом деле мы знаем, что ИГИЛ-К, по всем признакам, несет ответственность за то, что произошло», — сказала она.

Напомним, российский президент Путин вчера в рамках обращения к россиянам официально переложил ответственность за события в «Крокусе» (теракт, произошедший 22 марта) на Украину. В частности, он сказал, что Россия задержала по этому делу 11 человек, и что есть данные, что те якобы пытались после теракта бежать в Украину. (unian.net)