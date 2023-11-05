Суды в Дагестане начали публиковать первые постановления по делам об административных правонарушениях в отношении участников антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы. Из них следует, что многим участникам массовой акции, при которой аэропорт на несколько часов фактически оказался под контролем толпы, назначили административный арест по обвинению в нецензурной брани в общественном месте.

«Медиазона» изучила решения Советского районного суда Махачкалы. Они во многом однотипны, одна из фраз, повторяющаяся в решениях судьи Хабиба Гаджиева, звучит так: некто «выражался нецензурной бранью, вел себя агрессивно, на замечания прекратить противоправные действия не реагировал, тем самым оказал неповиновение законным требованиям сотрудника полиции».

Большинство административных протоколов на тех участников акции в аэропорту, которым Советский суд уже определил наказание в виде административного ареста или обязательных работ, были составлены по фактически бытовым статьям о мелком хулиганстве или неповиновении полиции. В дагестанские суды однако поступили и 82 протокола по статье о нарушении правил проведения митингов. В частности, как пишет Кавказ.Реалии, 54 административных дела по этой статье поступило в Карабудахкентский районный суд.

Общее число лиц, в отношении которых составлены административные протоколы, не сообщается. Судя по имеющимся данным, их несколько десятков, возможно, более 100.

Несколько сотен человек вечером в 29 октября захватили аэропорт Махачкалы, придя туда с антисемитской акцией протеста перед прилётом рейса из Тель-Авива. Собравшиеся протестовали против Израиля и требовали изгнать евреев из региона. Толпа ворвалась в здание аэропорта и проникла на лётное поле в поисках пассажиров из Израиля. В результате столкновений с полицией и Росгвардией пострадали около 20 человек. (svoboda.org)