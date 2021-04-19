В мае в течение недели не будет работать общественный транспорт

В Азербайджане в мае на неделю будет приостановлена работа общественного транспорта.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета министров, соответствующее изменение было внесено в постановление правительства «О дополнительных мерах в связи с особым карантинным режимом» от 12 сентября 2020 года.

Согласно изменению, с 00:00 9 мая до 06:00 16-го на территории страны общественный транспорт не будет функционировать.

Отметим, что в соответствии с постановлением Кабмина, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней в Азербайджане рабочие дни 11 и 12 мая 2021 года были изменены на выходные 8 и 16 мая соответственно. Таким образом, с 9 по 15 мая будут нерабочими.