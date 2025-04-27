Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией должно быть подписано в ближайшее время, а если этого не произойдет, Вашингтон выйдет из переговорного процесса.

«Это должно произойти быстро. Мы не можем и дальше уделять этому время и ресурсы, если результата не будет, сказал глава Госдепа США в интервью программе «Meet the Press» американской телекомпании NBC. — Эта неделя будет очень важной, в течение нее нам придется принять решение по поводу того, хотим ли мы и дальше принимать участие в этом начинании, или нам пора сосредоточиться на некоторых других вопросах».

Рубио уже неоднократно угрожал, что США прекратят попытки установить мир в Украине, если не удастся достичь мирных результатов. Однако он впервые заявил, что решение по этому вопросу может быть принято в течение недели.

Судя по данным прессы, США предложили Украине и России план мирного урегулирования, согласно которому линия фронта замораживается, Киев теряет перспективу вступления в НАТО, а Вашингтон юридически признает российскую аннексию Крыма и фактический контроль Москвы над оккупированными украинскими территориями; Украина взамен должна получить некие гарантии безопасности (хотя в документе не написано, какие именно).

Как писали источники СМИ, в ответ Украина и ее европейские союзники предложили собственный вариант плана, в котором усилены гарантии Киеву и предусмотрено восстановление страны за счет замороженных российских активов.