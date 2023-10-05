Французские военные, дислоцированные в Нигере, начнут покидать эту африканскую страну в течение недели. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на Главный штаб ВС Франции.

«Мы собираемся начать операцию по выводу войск в течение недели, все будет сделано упорядоченно, в условиях безопасности и в координации с Нигером», — заявили в Главном штабе ВС Франции.

В среду назначенный мятежниками государственный министр, министр внутренних дел, общественной безопасности и территориального управления этой африканской страны Мохамед Тумба заявил телеканалу Al Jazeera, что, по его мнению, Франция не собирается выводить своих военных с территории Нигера. Он утверждал, что Париж «оказывает поддержку терроризму в Нигере» и не позволяет стране самостоятельно распоряжаться собственными ресурсами.