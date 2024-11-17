Члены переходной команды новоизбранного президента США Дональда Трампа составляют список нынешних и бывших офицеров американской армии для возможного военного трибунала. Причина заключается в выводе войск из Афганистана, пишет NBC News.

Американский чиновник, знакомый с планом переходной команды Трампа, поделился с журналистами, что они рассматривают возможность создания комиссии по расследованию вывода войск США из Афганистана в 2021 году. По его словам, уже сейчас собирается информация о том, кто непосредственно участвовал в принятии этого решения и как это осуществлялось.

Также переходная команда президента хочет выяснить, можно ли обвинить этих офицеров в государственной измене.

Журналисты напомнили, что Трамп до и во время своей предвыборной кампании осуждал вывод американских войск из Афганистана. По его словам, это «самый позорный день ​​в истории страны».

Тем не менее неясно, как можно юридически оправдать обвинения в государственной измене по отношению к офицерам, если они выполняли прямой приказ президента США Джо Байдена, подчеркнули в издании.

Независимый обзор 2022 года, проведенный Специальным генеральным инспектором по реконструкции Афганистана, возложил вину за хаотичный вывод войск на администрации Трампа и Байдена, добавили журналисты.

Отмечается, что в 2020 году Трамп впервые достиг соглашения с Талибаном о выводе всех американских войск из Афганистана и освобождении 5 000 боевиков из тюрьмы. После этого администрация Байдена завершила вывод солдат.