Формат трибунала для политического руководства Украины приобретет особую актуальность по мере приближения России к победе. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала »Соловьев Live».

По его словам, сейчас вопрос о создании трибунала для украинских властей находится «в политическом обсуждении».

«Чем ближе к нашей победе будет, тем яснее будет обрисовываться форма этого трибунала», — считает Мирошник.

Дипломат отметил, что в первую очередь требуется прекратить Киеву западную поддержку и пресечь поставки вооружений из США и стран Евросоюза. Посол подчеркнул, что политическое руководство Украины должно понести ответственность за то, что оно «сделало со своей страной». Кроме того, Мирошник обратил внимание, что следует наказать командиров, которые «выполняли преступные приказы».

В начале декабря в МИД РФ заявили о проработке вопроса о трибунале для украинского руководства.