Мадридское сообщество рассматривает утверждение так называемого «закона Мбаппе», который отменит региональный подоходный налог с населения для иностранцев, поселяющихся в столице Испании и осуществляющих инвестиции. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, мадридское сообщество уже некоторое время рассматривает этот новый закон и находится на заключительном этапе его утверждения.

Отмечается, что эта мера напоминает «закон Бекхэма», применённый в 2005 году, через два года после подписания контракта с английским полузащитником из «Манчестер Юнайтед». Этот закон предусматривал налоговый режим, который позволяет иностранцам, переезжающим в Испанию на работу, платить фиксированную ставку подоходного налога с населения в размере 24% независимо от дохода.

Вчера, 3 июня, «Королевский клуб» официально объявил о переходе 25-летнего Мбаппе. Контракт футболиста с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Ранее Мбаппе выступал в составе «ПСЖ». В минувшем сезоне французский нападающий сыграл за команду 48 матчей, забил 44 мяча и отдал 10 голевых передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость французского форварда в € 180 млн.