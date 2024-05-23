Сенат США рассмотрит двухпартийный пакет санкций против лидеров правительства Грузии.

Как передает # со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает издание Politico, в распоряжении которого оказался документ.

По его данным, законопроект о санкциях представят сенаторы Джин Шахин (демократ) и Джим Риш (республиканец), он будет направлен против высокопоставленных грузинских политиков, которые ответственны за подрыв пути страны в Евросоюз.

«Закон народа Грузии» (Georgian People’s Act) будет представлен 23 мая.

В частности, Politico пишет, что законопроект Сената предусматривает запреты на поездки и другие санкции в отношении грузинских политиков, ответственных за «препятствование евроатлантической интеграции страны», а также «коррупцию, нарушения прав человека, а также содействие продвижению закона об иностранных агентах или его принятие».

Законопроект также требует перманентной приостановки стратегического диалога США и Грузии, посредством которого страны работали вместе по вопросам безопасности и демократии.

По данным Politico, двухпартийный законопроект также предусматривает выделение как минимум 50 миллионов долларов на «поддержку проектов демократии и верховенства закона в Грузии», а также на начало исследования «вредного иностранного влияния» в стране.

Напомним, что ранее мэр Тбилиси Каха Каладзе подчеркнул недопустимость «политического шантажа и угроз при стратегическом партнерстве».