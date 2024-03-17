Крупная акция протеста испанских фермеров началась в столице королевства. Как сообщили журналистам в представительстве правительства в Мадриде, группа аграриев на тракторах уже прибыла в город.

Как говорится в заявлении ассоциации, являющейся организатором митинга, новая манифестация проводится в связи с «отсутствием конкретных мер со стороны правительства» для поддержки сектора. Участники протеста также требуют «остановить недобросовестную конкуренцию» со стороны третьих стран, выступают за «закон о продовольственной системе, который соблюдается со справедливыми ценами», и «природоохранную политику, учитывающую» интересы аграриев. Из-за акции движение в центре Мадрида затруднено.

Первые манифестации испанских фермеров начались 6 февраля. Протестующие пытаются привлечь внимание к сложной ситуации, в которой оказался сектор, а также выступают против европейской сельскохозяйственной политики. В ходе митингов фермеры на тракторах перекрывали движение по крупным трассам и блокировали доступ в некоторые порты. Иногда акции перерастали в столкновения протестующих с полицейскими.