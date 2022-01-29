Десятки единиц оружия были украдены из грузовых поездов в Лос-Анджелесе, сообщил начальник полиции города Майкл Мур в начале недели полицейской комиссии.

«Злоумышленники взламывали контейнеры и крали огнестрельное оружие, десятки единиц огнестрельного оружия», — приводит портал İnsiderPaper слова Майкла Мура из доклада.

Агентство AFP в середине января показало тысячи выпотрошенных коробок на участке путей недалеко от центра города, многие из которых были адресованы крупными розничным операторам и отправлены логистическими гигантами вроде UPS и FedEx.

Работники Union Pacific, которая владеет крупнейшей сетью железных дорог в США, рассказывали Fax News, что воры ждут, пока длинные грузовые поезда остановятся на путях, и взламывают замки болторезами. Затем они вскрывают посылки и забирают всё, что можно легко продать. Теперь в сети посылочных ловцов попало оружие.

Огнестрельное оружие, приобретенное онлайн в Соединенных Штатах, по закону не может быть отправлено покупателю напрямую. Его могут направить лицензированному дилеру, у которого покупатель сможет его получить.

19 января адвокат КА Pen & Paper Александра Харина предупредила об опасности онлайн покупок с поставкой на дом. По ее словам, из-за доставки онлайн-покупок на дом доступ к жилищу получает множество случайных людей, среди которых могут оказаться воры или наводчики. Она напомнила, что домашний адрес относится к персональным данным человека, и необходимо минимизировать его передачу третьим лицам (iz.ru).