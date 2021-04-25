В Лондоне прошла акция протеста из-за ограничений по COVID-19

По словам молодого человека с плакатом «Никаких паспортов вакц. Я не даю согласия»: «Все дело в свободе». Он не имеет ничего против людей, соглашающихся на вакцинацию от COVID-19, однако, как объяснил молодой человек агентству, планы правительства использовать COVID-паспорта для доступа к массовым мероприятиям и в конечном итоге для поездок за границу приводят к дискриминации.