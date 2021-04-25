В Лондоне прошла акция протеста из-за ограничений по COVID-19

Тысячи человек вышли на центральные улицы Лондона в субботу в знак протеста против ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, и паспортов вакцинации, передает РИА Новости.
Скандируя «свобода», множество людей без масок шли по городу с плакатами «Медицинский апартеид», «Нет паспортам вакцинации» и «Это тирания» вопреки ограничениям, введенным властями, и призывам полиции.
«Марш Свободы», как назвали шествие организаторы, начался в Гайд-парке, протестующие прошли вдоль набережной Темзы, вышли к Парламентской площади и затем вернулись к парку.