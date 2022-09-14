Публичное прощание с умершей 8 сентября королевой Великобритании Елизаветой II началось в 17:00 по местному времени в Вестминстерском дворце в Лондоне. Трансляцию с места событий ведут в прямом эфире ведущие британские телеканалы.

Людей стали пускать в Вестминстерский холл здания парламента после литургии, которую отслужили духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл. На богослужении присутствовал король Карл III и другие дети монарха — принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард. Кроме того, в холле находились наследник престола принц Уэльский Уильям, его брат принц Гарри и другие члены монаршей семьи, а также глава правительства Лиз Трасс.

У жителей и гостей королевства есть четыре с половиной дня, чтобы проститься с королевой. Вестминстерский холл будет открыт до 06:30 (08:30 мск) 19 сентября — дня государственных похорон монарха. В закрытом гробу лежат символы королевской власти — держава и скипетр Эдуарда VII. Сверху на королевском штандарте установлена корона Британской империи. Корону и скипетр, доставленные из Тауэра, украшают бриллианты «Куллинан-I» и «Куллинан-II». Нести стражу у гроба круглосуточно будут телохранители монарха, в том числе королевские гвардейцы и йоменская стража из Тауэра.​​​​​