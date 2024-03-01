Очередь из желающих проститься с оппозиционным политиком Алексеем Навальным, умершим в колонии за полярным кругом 16 февраля, растянулась на километр,  сообщает журналист «Коммерсанта» Александр Черных.

Люди стали приходить за два часа до отпевания, которое должно состояться в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в Марьино на юго-востоке Москвы. К моменту, когда к храму прибыл автомобиль с телом Навального, на месте находились несколько тысяч человек, в том числе политики Евгений Ройзман, Борис Надеждин и Екатерина Дунцова, а также представители посольств Франции, Германии и США.

Борисовское кладбище, где должны состояться похороны, закрыли для посторонних посетителей: территорию оцепили, въезд перегорожен КамАЗом, а вокруг срочно монтируются камеры. У места захоронения видны представители спецслужб со спецоборудованием в штатском.

Кремлю нечего сказать родственникам Навального, заявил на пятничном брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, любые несанкционированные акции во время похорон Алексея Навального в Москве будут расцениваться как нарушение закона. «У нас есть напоминание, что существует закон и его надо выполнять — любые несанкционированные сборища будут идти в нарушение закона», — сказал Песков. Кроме того, в родительских чатах школ, расположенных рядом с церковью разослали предупреждение, что ученики будут находится в образовательных учреждениях до 15:15 мск, с целью «обеспечения безопасности», сообщили «Дождю» жители района.

Как сообщает «ЗаТелеком», силовики близ церкви разместили камеры фото- и видеофиксации высокого разрешения. «Медиазона» отмечает, что в районе церкви в Марьине начались перебои в работе мобильного интернета. Накануне правоохранительные органы установили рядом с церковью антенну, которая призвана обеспечить спецсвязь силовикам на время, пока остальным ее будут глушить. По данным директора «Общества защиты интернета» Михаила Климарева, в районе Марьино власти отключили мобильный интернет. По его словам, базовые станции перевели в устаревший режим 3G|UMTS, у которого есть ограничения по одновременным подключениям, из-за чего происходят сбои.

Как рассказали зрители «Дождя», у метро дежурят полицейские и проверяют документы у людей с цветами. Корреспондент SotaVision сообщила, что на крыше многоэтажного дома напротив храма дежурят люди в черном. Они отошли от края и спрятались, когда на них обратили внимание.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщила о смерти Алексея Навального в исправительной колонии № 3 в поселке Харп. В ведомстве заявили, что политику стало плохо во время прогулки, он практически сразу потерял сознание. Медики более получаса пытались его реанимировать, но не смогли спасти ему жизнь. (moscowtimes.ru)

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