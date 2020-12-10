В Кыргызстане издана книга о гениальном политике Гейдаре Алиеве

B связи с днем памяти выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиева в Бишкеке издана книга под названием «Великая личность тюркского мира».

Книга на азербайджанском, русском, персидском и турецком языках подготовлена по заказу Фонда поддержки политики тюркоязычных государств в Бишкекском издательстве “Улуу Тоолор”.

В нее также вошло стихотворение вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой “Размышления на берегу Иссык-Куля” в переводе на 9 языков.

Книга состоит из сборника статей академика Ягуба Махмудова, председателя Общественного объединения “Современное развитие и семья” Зарифы Гулиевой, доктора философии по истории, доцента Гюнтекин Наджафли, заведующего отделом Южного Азербайджана Союза писателей, поэта Саймана Аруза, доктора филологических наук Лейлы Герайзаде, председателя Центра стратегических исследований “İpеkyolu” (İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı) Др. Сейфуллаха Тюрксоя и других авторов о жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева.