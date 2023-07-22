В Кяльбаджаре планируется создать туристические и рекреационные зоны.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил советник председателя Государственного агентства по туризму Кянан Гулузаде.

Кянан Гулузаде отметил: «Мы должны пропагандировать туристический потенциал, туристические маршруты, исторические памятники Карабахского региона, чтобы представить этот регион как очень привлекательный для всего мира. Учитывая большой туристический потенциал освобожденных от оккупации азербайджанских территорий, Государственное агентство по туризму реализует проекты по ряду направлений. Одним из них является Кяльбаджар».

По его словам, Кяльбаджар обладает очень богатым туристическим потенциалом, что позволит создать в районе туристические и рекреационные зоны. Он сообщил, что есть много проектов, которые можно реализовать здесь. В повестке дня также – восстановление Истису и привлечение сюда туристов.

Кянан Гулузаде добавил, что существуют разные подходы к развитию туризма на освобожденных от оккупации территориях. Это развитие как по регионам, так и по отдельным направлениям, например, развитие ковроткачества, популяризация местной кухни, культуры края, в том числе мугама. «Проекты еще обсуждаются, но первые шаги уже сделаны», – сказал он.