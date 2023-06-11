В Кировском районе Крыма на железнодорожных путях произошел взрыв. По информации источника Baza, дорогу подорвали в 16:00 по московскому времени (17:00 по бакинскому), когда по ней проезжал товарный поезд.

Согласно свидетельствам очевидцев, взрыв произошел прямо перед приближающимся поездом. Машинист локомотива заметил его, успел среагировать и экстренно затормозить. От взрывной волны в кабине разбились окна, однако машинист не пострадал. Телеграм-канал «112» сообщил, что был поврежден товарный локомотив, а двое рабочих получили ранения от осколков. Однако эта информация пока не подтверждена официально.

Глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил повреждение железнодорожного полотна, в связи с чем движение поездов было приостановлено. Он также добавил, что лично контролирует ситуацию и обеспечит пассажиров автобусным трансфером. Причины повреждения путей он не уточнил.

Ранее железную дорогу в Крыму подрывали 18 мая. Тогда из-за повреждения путей прервалось сообщение между Севастополем и Симферополем. Перед этим пути взрывали в феврале этого года. Поврежденный участок полотна был отремонтирован в течение дня. При этом советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков опровергал факт подрыва. (moscowtimes.ru)