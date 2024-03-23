На Луне планируется построить железную дорогу, которая соединит различные лунные базы. Как сообщает The Independent, железнодорожная сеть может быть реализована в течение следующего десятилетия после того, как правительственное агентство США одобрит концепцию развития, передает unian.net.

Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) поможет финансировать этот проект, предложенный в прошлом году аэрокосмической фирмой Northrop Grumman. Он является частью более масштабного 10-летнего плана развития лунной инфраструктуры DARPA», — говорится в сообщении.

Отмечается, что цель плана — поддержка будущей «лунной экономики», которая, как ожидается, будет формироваться по мере того, как космические агентства мира определятся со своим присутствием на Луне.

По информации издания, и Китай, и США уже имеют программы по созданию лунных баз до конца десятилетия, и ожидается, что миссия NASA «Артемида» станет первой, которая «вернет» людей на Луну.

Предполагается, что сеть лунных железных дорог сможет перевозить людей, различные запасы и ресурсы для коммерческих предприятий, которые создадут на Луне.

«Это будет способствовать развитию космической экономики для Соединенных Штатов и международных партнеров», — говорится в заявлении Northrop Grumman.

После того, как компания Northrop Grumman была выбрана для исследования возможностей лунной архитектуры (LunA-10), она теперь будет работать над созданием прототипа полностью работоспособной лунной железнодорожной системы.

«Фирма также будет изучать различные способы строительства, эксплуатации и ремонта сети поездов на Луне, что, вероятно, будет включать разработку роботов, способных выполнять ключевые задачи. Менеджер программы DARPA Майкл Наяк заявил, что в ближайшее десятилетие в лунной экономике произойдет «большой сдвиг парадигмы», — пишет The Independent.