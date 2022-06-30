За взломом блокчейн-моста Horizon, работающего в сети Harmony, и похищении криптовалюты на $100 млн стоит хакерская группировка Lazarus из Северной Кореи. Об этом сообщает TechCrunch.

Исследователи блокчейн-технологий из компании Elliptic выяснили, что хакеры переконвертировали украденные активы в 85 837 ETH после взлома с помощью Tornado Cash, сайта-миксера, обычно используемого для отмывания незаконно полученной криптовалюты.

По их данным, злоумышленники, работающие на власти КНДР и ее главу Ким Чен Ына, уже вывели 35 000 ETH через Tornado Cash. Это около 41% от общей суммы украденных средств.

Еще одна фирма по безопасности блокчейнов Chainalysis подтвердила эту информацию. По их данным, атака была осуществлена путем компрометации криптографических ключей кошелька с мультиподписью. Такой метод обычно используют именно хакеры из Lazarus.

На прошлой неделе стало известно, что хакеры похитили криптовалюту на $100 млн за 18 минут с помощью 11 транзакций. Мост Horizon позволяет переводить токены между сетями Harmony, Ethereum, Binance Chain и биткоин. С вечера 23 июня мост приостановил работу. (Газета.Ру)