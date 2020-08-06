В КНР заявили, что сегодняшний Китай – это не бывший Советский Союз

Глава китайской дипломатии раскритиковал США за попытки начать новую «холодную войну» между двумя крупнейшими экономиками мира, отметив, что его страна «не намерена становиться вторыми США», сообщает Голос Америки.

В интервью государственному информагентству «Синьхуа» член Госсовета КНР и министр иностранных дел Ван И заявил, что «сегодняшний Китай – это не бывший Советский Союз».

«Мы не намерены становиться вторыми США. Китай не экспортирует идеологию и никогда не вмешивается во внутренние дела других стран», – сказал он.

Напряженность в отношениях США и Китая в последние месяцы усилилась в связи с такими вопросами, как торговля, права человека и подъем китайских технологических компаний, что вынудило Китай заявить, что отношения достигли самой низкой точки за несколько десятилетий.

| 2020-08-06T19:01:44+04:00 6 августа 2020, 20:40|12345 (Пока оценок нет)
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