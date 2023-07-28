Министр обороны КНДР Кан Сун Нам в речи на праздничном параде в КНДР заявил, что США не останутся «целыми и невредимыми», если применят ядерное оружие против КНДР, а столкнутся с небывалым кризисом, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Он заявил, что «агрессивные намерения враждебных сил стали яснее ясного» и США вместе со своими приспешниками, так называемой «Республикой Корея», пытаются с помощью своей ядерной консультативной группы развязать ядерную войну. Кан Сун Нам отметил, что США пытаются создать «агрессивный военный блок» с участием Южной Кореи и Японии, который нацелен против самостоятельных стран азиатско-тихоокеанского региона, в том числе КНДР, Вашингтон открыто «притаскивает» в регион Корейского полуострова силы НАТО и тем самым подвергает угрозе безопасность не только Северной Кореи, но и соседних государств.
«У империалистов США нет оснований считать, что они останутся целыми и невредимыми даже после применения к нам ядреного оружия. Если США попытаются применить вооруженные силы против КНДР, то им придется перенести такой кризис, о котором они не могли даже подумать и с которым они никогда не сталкивались», — заявил министр.
Он добавил, что вооруженные силы КНДР всегда будут «сражаться в одном окопе» вместе со странами и «прогрессивными» народами, ведущими борьбу за мирную, «прекрасную зеленую планету, где нет агрессии, грабежа, убийства и разрушения», ради защиты самостоятельности и справедливости.(RİA Novosti)