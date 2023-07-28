Министр обороны КНДР Кан Сун Нам в речи на праздничном параде в КНДР заявил, что США не останутся «целыми и невредимыми», если применят ядерное оружие против КНДР, а столкнутся с небывалым кризисом, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Он заявил, что «агрессивные намерения враждебных сил стали яснее ясного» и США вместе со своими приспешниками, так называемой «Республикой Корея», пытаются с помощью своей ядерной консультативной группы развязать ядерную войну. Кан Сун Нам отметил, что США пытаются создать «агрессивный военный блок» с участием Южной Кореи и Японии, который нацелен против самостоятельных стран азиатско-тихоокеанского региона, в том числе КНДР, Вашингтон открыто «притаскивает» в регион Корейского полуострова силы НАТО и тем самым подвергает угрозе безопасность не только Северной Кореи, но и соседних государств.