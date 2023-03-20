Число молодых граждан КНДР, изъявивших желание поступить или вернуться на службу в вооруженные силы, выросло примерно до 1,4 млн человек по состоянию на 19 марта. Об этом в понедельник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как указывает агентство, число таких добровольцев увеличивается каждый день по всей стране из-за «растущего гнева и враждебности» по отношению к «американским империалистам и их южнокорейским марионеткам-предателям», чьи «безрассудные действия, провоцирующие ядерную войну», не имеют прецедентов. Стремление молодежи в армию, подпитываемое «горячей любовью к Родине и холодной ненавистью к врагу», показывает их высокие моральные принципы и желание защитить Отечество и революцию, передает ЦТАК.

Для желающих поступить на службу в армию были организованы массовые собрания. Ранее газета Rodong Sinmun информировала, что только за 17 марта число добровольцев составило 800 тыс. человек.

Как отмечает агентство, молодое поколение «преисполнено решимости встать смело» на защиту страны и «добиться вековой победы в битве с США и Югом», если «американские империалисты и их южнокорейские марионетки-предатели» попробуют разжечь огонь войны на «священной земле» КНДР, указывает ЦТАК.(TASS)