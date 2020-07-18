В Китае заявили о потере США разума и доверия

Глава МИД Китая Ван И в телефонном разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что США уже лишились разума, какой-либо нравственности и доверия. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства КНР, передает РИА Новости.

По его словам, США перекладывают на других свои обязательства, используют пандемию для дискредитации других стран и «сваливания вины на других». Ван И отметил, что они не останавливаются ни перед чем.

«Даже создают горячие точки и противостояния в международных отношениях», — заявил министр. Он добавил, что США неприкрыто проводят политику приоритета своей страны и доводят до крайности свой эгоизм, политику односторонних действий и запугивания.

По его мнению, Вашингтон в своей политике по отношению к Пекину возрождает маккартизм и менталитет холодной войны. Кроме того, он считает, что США умышленно провоцируют идеологическое противостояние. Министр добавил, что КНР не пойдет на поводу у «немногочисленных антикитайских сил» в США.

Ван И также указал, что Россия и Китай должны развивать не только двусторонние отношения, но и работать с другими странами, которые занимают объективную и справедливую позицию, для противостояния любым действиям, которые нарушают международный порядок.

Ранее в июле Ван И назвал способы улучшить китайско-американские отношения. В первую очередь он призвал открыть и активизировать все каналы для диалога. Министр подчеркнул, что сторонам также «нужно рассмотреть и согласовать план взаимодействия». Кроме того, он напомнил о необходимости сосредоточиться и сотрудничать в борьбе с COVID-19.

Отношения Китая и США в последнее время остаются напряженными. Страны долгое время ведут так называемую торговую войну. Кроме того, серьезные проблемы в отношения возникают из-за разногласий по коронавирусу и Гонконгу. Позднее президент США Дональд Трамп подписал законопроект о санкциях против Китая из-за Гонконга. Пекин пообещал ввести ответные ограничения (lenta/ru).