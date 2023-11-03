Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что политика нынешнего главы государства Джо Байдена привела к потере Вашингтоном всех союзников. Как считает бывший хозяин Белого дома, нынешний руководитель страны превращает Соединенные Штаты в государство третьего мира, сообщает ТАСС.

«Они [союзники] все связаны с Китаем, Россией. Мы потеряли всех, мы точно одни на целом острове. Но не волнуйтесь, я верну их всех», — заявил Трамп.

По его мнению, Байден намерен превратить страну в обедневшее государство третьего мира, в котором будет постоянно отключаться электричество, а его жители будут «молить врагов о пощаде».