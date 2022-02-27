Ситуация в Киеве спокойная, столицу полностью контролируют украинская армия и терроборона. Ночью было несколько столкновений с диверсионными группами.

Такую информацию сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире ТСН.

По его словам, спокойно и в окрестностях, а вот на подступах продолжаются бои.

Он рассказал, что диверсанты переходят в Киев разными путями, а многие заехали еще до войны. Он предполагает, что оружие могли брать на территории российского посольства.

Порозник уделил внимание меткам, которых оказалось в городе очень много. Посоветовал все же рассказывать о них терробороне. Опровергает информацию, что это вроде бы просто паника и якобы эти метки ничего не значат. «Скажите, пожалуйста, зачем человеку ходить и помечать газовые трубы, чтобы светились при наведение света», — сказал он.

Ночь была спокойная по сравнению с предыдущими, заключает Поворозник. Бои были в городе на короткие дистанции. Поэтому он попросил жителей, чтобы отходили от окон вглубь квартиры когда услышат выстрелы возле домов, так как могут попасть под обстрел.