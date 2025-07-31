Число погибших в результате удара армии РФ по Киеву в ночь на 31 июля выросло до 13, раненых — до 135 человек. В городе объявлен траур, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, 1 августа в Киеве запретят все развлекательные мероприятия и приспустят флаги.

Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко сообщил, что общее число жертв российской атаки выросло до 13 человек. Большинство из них погибли при ударе по подъезду жилого дома в Святошинском районе. Там продолжается разбор завалов и поиск людей.

По данным КГВА, общее число раненых составило 135 человек. Как сообщила Государственная службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС), среди них — 14 детей. По информации ГСЧС, среди погибших в результате российского удара также есть ребенок.

По данным Воздушных сил ВСУ, всего в ночь на 31 июля Россия выпустила по Украине 309 ударных беспилотников и восемь крылатых ракет «Искандер-К». Основным направлением атаки стал Киев. Удалось сбить 288 дронов и три ракеты.

«Зафиксированы прямые попадания пяти ракет, одна из них — в жилой дом в Киеве, и 21 ударного БПЛА в 12 местах, а также падение обломков сбитых дронов в 19 местах, почти все в столице», — добавили в ВС ВСУ. (DW)