В Молдове 24 июня объявили днем национального траура в связи с похоронами Спиридона Вангели. Президент Молдовы Майя Санду выразила соболезнования семье писателя.

«Всю свою жизнь он писал прекрасную литературу для детей. Мы остались без отца Гугуцэ, но он и другие герои всегда будут с нами. Спиридон Вангели прославил Молдову на всех меридианах. Гугуцэ больше, чем литературный персонаж. Глаза этого героя смотрели на мир таким, каким он должен быть — искренним, красивым и человечным. Мы пытаемся найти в своей жизни доброту и нежность мира Гугуцэ», — сказала Майя Санду.

Согласно указу президента, 24 июня в 12:00 память писателя почтят минутой молчания. В этот день приспустят флаги во всех госучреждениях, дипломатических и консульских представительствах Молдовы за границей. Рекомендуется воздержаться от организации массовых развлекательных мероприятий.

Известный молдавский писатель Спиридон Вангели умер 21 июня в возрасте 92 лет. Он родился 14 июня 1932 года в селе Гринэуцы. Его книги о Гугуцэ перевели и издали в 70 странах мира. Писателю присудили почетный Диплом Ганса Христиана Андерсена, Государственную премию Молдовы, премию писателей Румынии, Орден республики (Молдова), орден «За верную дружбу» (Румыния) и другие государственные награды.