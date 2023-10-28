29 октября будет в Казахстане Днем общенационального траура по погибшим в Карагандинской области шахтерам. Об этом объявил в субботу президент Касым-Жомарт Токаев, прибывший в Караганду после аварии на шахте имени Костенко, которая принадлежит компании «АрселорМиттал Темиртау». На данный момент, по официальной информации, погибли 22 человека.

Токаев встретился с семьями погибших горняков, выразил им соболезнования. Он сказал, что обстоятельства аварии будут выяснены, спасательная операция продолжится.

Под землей, по данным «АрселорМиттал Темиртау», остается 21 горняк. На момент аварии в шахте находились 252 человека, 208 были выведены на поверхность, сообщила ранее компания.

18 человек были доставлены в больницы из шахты, одного медики отпустили домой после осмотра. 17 госпитализированы, в основном с отравлениями угарным газом.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ».

Это второе смертоносное ЧП в шахтах «АрселорМиттал Темиртау» за последние три месяца. В середине августа в шахте «Казахстанской» погибли пять рабочих.

После серии инцидентов на предприятиях «АрселорМиттал Темиртау» в правительстве страны заговорили о возможной смене собственника шахт Карагандинского угольного бассейна и металлургического комбината. 28 октября Токаев поручил «прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией «АрселорМитталТемиртау»», сообщила Акорда. Что означает эта формулировка, в деталях пока неизвестно.

Правительство Казахстана заявило в субботу, что ведет работу по возвращению активов компании «в пользу Республики Казахстан», вопрос последующей передачи предприятия другим иностранным инвестором не рассматривается.

«АрселорМиттал Темиртау», критикуемая Астаной за несоблюдение стандартов безопасности и охраны окружающей среды, не прокомментировала сообщение о планах казахстанских властей прекратить с ней сотрудничество. Компания контролируется британским миллиардером индийского происхождения Лакшми Митталом, доступ к казахстанским активам она получила в рамках кампании по приватизации в 1990-х годах. (azattyq.org)